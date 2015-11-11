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صور | بدء توافد النجوم على «السجادة الحمراء» في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ 37

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صور | بدء توافد النجوم على «السجادة الحمراء» في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ 37 صور | بدء توافد النجوم على «السجادة الحمراء» في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ 37

المراسل – محمد الموجي

بدأ منذ قليل، توافد عدد كبير من النجوم إلى دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.؛ استعدادًا لحضور حفل افتتاح الدورة 37 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء.

وكان من الفنانين الذين وصلوا للمهرجان الفنانة المصرية ليلي علوي والفنانة لبلبة ، والفنان مصطفى فهمي، والنجمة الإيطالية كلوديا كاردينالى.

كما حضر الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة لحضور فعاليات المهرجان .

يذكر أن الدورة الـ37، قد انطلقت مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والأجانب.

 

 

 

 

 

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