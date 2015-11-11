بعد منحها لـ«نقيب الموسيقيين».. كل ما تريد معرفته عن «الضبطية القضائية»

تقرير – أحمد أشرف

الضبطية القضائية، مصطلح قانوني حديث على الساحة السياسية المصرية في السنوات الخمس الأخيرة، فبداية من الرئيس المعزول مرسي، الذي أقر قانون الضبطية القضائية، لضباط القوات المسلحة، عقب توليه رئاسة البلاد، وصولًا إلى منح وزير العدل الحالي، حق الضبطية لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، ليفتح ذلك الباب حول ماهية الضبطية القضائية والقانون المنظم لها.

من يمنح الضبطية القضائية؟

وزير العدل ورئيس الوزراء، لهم الحق في منح الضبطية القضائية لعدد من الجهات أيًا كان اختصاص عملهم.

25 جهة لها الحق في «الضبطية»

تمنح الضبطية القضائية إلى الشخصيات التى يتطلب عملها التفتيش والتحقيق وهم 25 فئة نص عليهم قانون الإجراءات الجنائية وهم: أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدين، ورؤساء نقطة الشرطة .

إضافة إلى، العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، مديروا أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية فى دوائر اختصاصاتهم، مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن، ضباط مصلحة السجون، مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، مفتشو وزارة السياحة، و مفتشو وزارة الأوقاف، قيادات وزارة البترول،و مفتشو التموين، العاملون بجهاز حماية المستهلك، ضباط القوات المسلحة، العاملون بهيئة الرقابة المالية، مهندسو الري، الأعضاء الفنيون بالجهاز المركزي للمحاسبات، موظفي الجمارك، العاملين بالوزارات، موظفو الإدارة المحلية، مهندسو التخطيط والتنظيم بمناطق محافظة القاهرة، موظفو شركة المياه، والمفتشون البيطريون، والعاملون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

متى تُمنح الضبطية القضائية؟

تعد الضبطية القضائية حقا لكل الوظائف السابق الإشارة إليها وفقا لقانون منح الضبطية القضائية، وتمنح بشكل إضافى إلى جهات أخرى فى حالة الظروف غير المستقرة فى البلاد، مثل منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المصلحة عقب الثورة، ومفتشى وزارة الأوقاف لإحكام سيطرتها على المساجد.

مهام مأمور الضبط القضائي

مأمور الضبط القضائي شخص منحه القانون مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وذلك وفقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

يُمكن لمأمور الضبط القضائي مباشرة هذه المهمة في غير أوقات العمل الرسمية والإجازات، حيث يجوز له القبض على المتهم وتحرير محضر في يوم الإجازة، وزير العدل هو المكلف بمنح الصفة لقضائية -بالتعاون مع الوزير المختص- وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، والشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام.

تكبيل للحرية أم مكافحة للفساد؟

في وقت تزداد وتتوسع فيه الضبطية القضائية وتزداد الجهات التي تطالب بحقها في تلك الضبطية، من أجل مكافحة الفساد في عملها، تتعالى بعض الأصوات الأخرى الرافضة لها والتي تعتبرها تكبيلًا للحريات، لكن تظل تلك الضبطية جزءًا من القانون المصري الجنائي وتُمنح لبعض الفئات حتى يومنا هذا.