محافظ البحيرة يفتتح مقر الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى الجديد

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة المقر الجديد للجمعية المركزية للإصلاح الزراعى المقامة بجوار مديرية التربية والتعليم بدمنهورعلى مساحة 180مترا بعدد 6 طوابق وبتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وأكد محمد سلطان فى بيان، أن الجمعية المركزية بمثابة منبرا للمزارعين يتم من خلاله دراسة وحل العديد من المشاكل التى تعترضهم.

وصرح زهير سارى رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الخدمات تقدم للمزارعين من خلال عدد 138 جمعية محلية وعدد 12 جمعية مشتركة موزعة بنطاق المحافظة وتوفر الأسمدة والمبيدات والتقاوى، كما توفر القروض لمنتفعيها وصرف إعانات مادية للحالات المرضية بالإضافة إلى توفير الأدوية البيطرية واللقاحات من خلال المركز البيطرى الخاص بالجمعية.

حضر الإفتتاح المهندس حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والدكتور رمضان جعفر، مدير مديرية الإصلاح الزراعى، والمهندس زكريا عفيفى، وكيل وزارة الزراعة وجمع كبير من المزارعين وأعضاء جمعيات ومديرى المناطق ومفتشى التعاون بالإصلاح الزراعى.