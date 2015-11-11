بالصور..هيئة قناة السويس تستقبل وزير النقل اليونانى لاستعراض الفرص الاستثمارية

استقبلت هيئة قناة السويس اليوم، الأربعاء وزير البنية التحتية والنقل والشبكات اليوناني Christos Spirtzis يرافقه السفير اليوناني في مصر Chris J. Lazaris ووفد رفيع المستوى من رجال الاقتصاد اليونانيين لتعريفهم بأبرز الفرص المتاحة للستثمار في مشروع تنمية منطقة قناة السويس.> وذلك .

وكلف الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المهندس محمد صقر عضو مجلس إدارة الهيئة مدير إدارة التحركات باستقبال الوفد فى مركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية ومرافقته خلال الزيارة.

واستمع الوفد اليابانى الى محاضرة عن مراحل تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، متضمناً الآثار الإيجابية المترتبة على افتتاح المجرى الملاحي الجديد الفرص الاستثمارية بمشروع التنمية، ونقاط القوة التي تتميز بها هذه المنطقة الاقتصادية.

و أبدى الوفد إعجابه بقدرة هيئة قناة السويس على تنفيذ القناة الجديدة في عام واحد على الرغم من ضخامة المشروع، وأشاروا إلى أن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس يتضمن فرصاً واعدة وجاذبة تماماً للاستثمار. وفي نهاية الزيارة، قام الوفد بجولة بحرية في المجرى الملاحي الجديد لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.



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وزير البنية اليونانى اثناء الزيارة



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الوفد مع قيادات الهيئة



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الوزير ووالوفد المرافق لة اثناء زيارة القناة