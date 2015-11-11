محافظ الشرقية يتفقد وحدة صحية ومدرسة فى كفر أبراش

قام الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، بزيارة لقرية كفر أبراش التابعة لمركز مشتول السوق، بدأها من الوحدة الصحية، والتقى المرضى المترددين على الوحدة، ومدى كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ومدى رضاهم عنها، ونبه على رئيس الوحدة المحلية بكفر أبراش الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل بعد أن تلاحظ له تدنى مستوى النظافة بالوحدة وغياب اللمسة الجمالية لمعظم مداخل الوحدات المحلية، طلب بضرورة مشاركة المجتمع المدنى والأهالى فى عمليات التجميل والتطوير داخل قراهم.

وكلف رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التى تنفذ من صرف صحى ومياه شرب ومدارس جديدة وسرعة الانتهاء منها، لعمل نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة لأهالى القرية.

كما تفقد مدرسة كفر أبراش الثانوية المشتركة، وتلاحظ تغيب جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوى، وبسؤال إدارة المدرسة أجابت بأن من الصعب انتظام الطلاب بالعملية الدراسية فى هذه المرحلة ويفضل الطلاب الغياب للمذاكرة، وقد أبلغنا جميع الأسر بإنذارات.

واختتم زيارته بتفقد عيادة مشتول السوق التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، ووقف المحافظ فى طابور التذاكر وسأل المواطن عن كيفية المعاملة وقام بالتجول داخل حجرات العيادة، وأكد على مدير العيادة بضرورة توفير كل الأدوية حتى لا يلجأ المواطن البسيط والفقير لشراء الأدوية من الخارج.

واستمع المحافظ لمطالب الأهالى وتلخصت فى طلب توفير مكان لائق لإقامة موقف عمومى لسيارات الأجرة داخل المدينة، وتكثيف تواجد رجال المرور بشوارع المدينة لفض الاختناقات أوقات الذروة.