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بالصور.. مصطفى الكمار يطالب أنصاره بحسم الانتخابات من الجولة الأولى

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بالصور.. مصطفى الكمار يطالب أنصاره بحسم الانتخابات من الجولة الأولى بالصور.. مصطفى الكمار يطالب أنصاره بحسم الانتخابات من الجولة الأولى
دعا مصطفى الكمار المرشح المستقل عن دائرة شبين القناطر بالقليوبية على دعوة أنصاره إلى ضرورة التصويت بكثافة فى الانتخابات لحسم فوزه من الجولة الأولى.

وبدأ الكمار دعايته الانتخابية بمؤتمرين جماهيريين حضرهما أنصاره الأول فى قرية الحزانية، والثانى بمنشية شبين، وقد فجر مفاجاة لأهالى الدائرة بأنه ينشئ حاليا مصنع جديد بمنطقة قها يوفر 5 آلاف فرصة عمل وسيدخل الخدمة فى يناير 2016، على حد قوله.

وعن سبب ترشحه فردى وهل بعد دخوله البرلمان سينضم لحزب معين، أجاب قائلا: لن أتغير والناس عندما طلبت منى الترشح اتفقنا فى النهاية على أن أكون مرشحا مستقلا وسوف أظل طول حياتى مستقلا .
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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