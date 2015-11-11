وداعاً لانسداد الشرايين.. ابتكار حقنة جديدة تعالج ارتفاع الكولسترول نهائيا

سلطت صحيفة الديلى ميل البريطانية الضوء على ابتكار جديد من نوعه يقضى على الكولسترول نهائياً، حيث نجح فريق من الباحثين البريطانيين فى ابتكار علاج جديد يخفض مستويات الكولسترول "السيئ"، مؤكدين أنه يمكن أن يكون أكثر قوة من العقاقير العادية المخفضة للكولسترول.

وأوضح الباحثون أن العلاج الجديد يستهدف بروتين يسمى PCSK9، الذى ينظم الكولسترول فى الدم.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين لديهم تحور فى هذا البروتين غالبا ما يعانون من زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، فى حين أن أولئك الذين لا ينخفض لديهم هذا البروتين لديهم مخاطر أقل.

ويعتبر الكولسترول "LDL" مادة الدسم التى تدور حول الدم، وإذا زاد عن حده أكثر من اللازم، فإن الشرايين يمكن أن تمنع مرور الدم، مما يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وأشار الباحثون إلى أن النظام الغذائى وممارسة الرياضة المفتاح لحفظ الكولسترول فى أدنى معدلاته، ولكن الملايين من الناس فى جميع أنحاء العالم تأخذ الستاتين لخفض الكولسترول.

>وفسر الباحثون نتائجهم، قائلين إن العلاج الحديث يعتبر من أبرز الأدوية المبتكرة مؤخراً للحد من مستويات الكولسترول فى الدم بشكل كبير، وذلك عندما تم تجربته على الفئران والقرود، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون علاجا فعالاً فى البشر.

وأضافت صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن هناك عدة شركات أدوية طورت علاجات جديدة لارتفاع الكوليسترول فى الدم، التى تستهدف “PCSK9” - على سبيل المثال، “Alirocumab” و”Evolocumab”، التى وافقت عليهم إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية “FDA”، فى الآونة الأخيرة، وكانت النتائج إيجابية، ولكن العلاجات باهظة الثمن بما يزيد عن 10000 سنوياً، وفى المقابل، هذا العلاج الجديد يبدو أنه أكثر فعالية وغير مكلف.