الديلى ميل تنصح الرجال.. اديها ثوم تصبح أكثر جاذبية وإثارة للنساء

الثوم من الأكلات التى يستاء منها معظم الأشخاص، بسبب رائحته التى يتركها على الفم، لكن الأبحاث فجرت مفاجأة تعيد للثوم اعتباره، حيث أشارت إلى أن الثوم وسيلة يمكن أن يستخدمها الرجال لجذب النساء، بما يجعلهن أكثر رغبة فى العلاقة الجنسية.

وحسب ما جاء فى تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الرجال الذين يأكلون الثوم، يكونون أكثر جاذبية للنساء، حيث وجد العلماء أن تناول الثوم يجعل رائحة العرق محببة لدى النساء، كما أنه يعتبر طعاما مفيدا ومغذيا للغاية وينتج عنه مضادات حيوية مضادة للفيروسات والفطريات، وأكد الباحثون أن تناوله يساعد فى الحد من الإصابة بنزلات البرد وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطانات.

ووفقا لما نشره التقرير، قال باحثون بجامعة Stirling فى اسكتلندا، إنه مضاد للفيروسات والجراثيم ما يجعل رائحة الإبطين جيدة، عن طريق الحد من كثافة الميكروبات المسببة للرائحة السيئة، كما أن رائحة الفم تلعب دورا حاسما فى معظم التفاعلات الاجتماعية، ولكن الإبط يعد عاملا مهما فى العلاقات الحميمة، وأكدت النتائج أن للثوم آثار إيجابية على رائحة الجسم عند الإنسان مما يجعل العلاقة الجنسية أكثر تفضيلا.

وتشير الأبحاث إلى أن الثوم له العديد من الفوائد الصحية حيث يحتوى على مضادات الأكسدة، ويقوى المناعة والقلب والأوعية الدموية، كما أنه مضاد للسرطان، مشيرا إلى أن المركبات التى تسهم فى رائحة الثوم قد لا تصل إلى الغدد الجلدية بكميات ملحوظة، لأنها مكونات كبريتية متقلبة للغاية والعديد مغادرة الجسم عن طريق الفم.

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