انتبه.. ركوب الدراجة باستمرار يسبب الضعف الجنسى للرجال وقلة الرغبة للنساء

ركوب الدراجات من الوسائل التى يلجأ لها الكثيرون فى حياتهم اليومية، نظرا لسهولتها وقدرتها على مواجهة الزحام وصعوبة المواصلات، ولكن على الرغم من سهولتها إلا أن لها تأثيرا ضارا على صحة الرجل الجنسية.

وحسبما ذكر موقع oprah الأمريكى فإن ركوب الدراجات لمسافات طويلة واستخدامها وسيلة يومية للمواصلات، تؤثر على الحياة الجنسية للرجل نتيجة لعدد من العوامل كالضغط والحرارة والاحتكاك، الذى لها تأثير ضار على الخصيتين مما ينتج عنه انخفاض فى عدد الحيوانات المنوية وضعف الانتصاب، مما يؤثر على القدرة الإنجابية.

ووفقا لما جاء فى التقرير فإن النساء اللواتى يركبن الدراجات بشكل دائم يمكن أن تتأثر رغبتهن الجنسية، وقد يؤدى إلى ضياع الإحساس المستمر بالأعضاء التناسلية، ووجدت دراسة بجامعة تكساس أن ركوب الدراجات يضع ضغطا غير مبرر على الأنسجة الرخوة بالحوض لدى المرأة، مما يؤثر ذلك على شعورها بالنشوة الجنسية.

وأشار التقرير إلى أن الدراسات أكدت أن ركوب الدراجة باستمرار له تأثير على القدرة الجنسية على الرجل والمرأة، ويسبب ضعفا فى الانتصاب والقدرة الجنسية.