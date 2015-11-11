أسباب سكر الحمل أهمها ارتفاع ضغط الدم.. اعرفى طرق الوقاية

سكر الحمل

أسباب سكر الحمل

سكر الحمل أحد المشاكل الصحية التى تتعرض لها النساء الحوامل وهناك عوامل وأسباب للإصابة به، ويعتبر سكر الحمل أحد مضاعفات الحمل.>وعن سكر الحمل يقول دكتور محمد عبد المنعم حجازى أخصائى أمراض النساء والتوليد والمناظير، إن سكر الحمل عبارة عن تعرض المرأة أثناء الحمل لارتفاع بمستوى ضغط الدم، مما يتسبب فى إصابتها بالعديد من المشاكل الصحية، وتمثل خطورة على صحة الجنين.>وعن أسباب سكر الحمل استكمل د. محمد قائلا: "تتعرض النساء الحوامل للإصابة بسكر الحمل نتيجة عوامل وأسباب مختلفة وأهمها":

1) ارتفاع ضغط الدم أحد أسباب سكر الحمل

الحامل التى تعانى من ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل تزيد فرص إصابتها بسكر الحمل وهو ما يؤكد ضرورة المتابعة الطبية، كما أن تناول الحامل للأطعمة الغنية بالأملاح أحد أسباب سكر الحمل.

2)إصابة الحامل ببعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكر.

3)تقدم عمر السيدة الحامل.

نصائح لتجنب سكر الحمل

وأضاف د. محمد قائلا "يجب على المرأة الحامل التى تعانى من ارتفاع ضغط الدم الحرص والمواظبة على المتابعة الطبية مع الطبيب المتابع لحالتها الصحية خلال الحمل لتجنب تعرضها للإصابة بسكر الحمل".