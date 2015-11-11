مبيعات لعبة «Call of Duty» تتجاوز 550 مليون دولار في 3 أيام فقط

قالت شركة “أكتيفيجن بليزارد” Activision Bilzzard إن الإصدار الجديد من لعبتها الشهيرة “كول أوف دوتي” Call of Duty درت عليها ما يزيد عن 550 مليون دولار أميركي من المبيعات العالمية خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط من إطلاقها.

وقالت الشركة المتخصصة في مجال ألعاب الفيديو القتالية، اليوم الأربعاء إن لعبة Call of Duty: Black Ops III الجديدة، التي صدرت يوم الجمعة الماضي، حققت على منصة “بلاي ستيشن 4” التابعة لشركة سوني رقمًا قياسيًا كأفضل الألعاب الرقمية مبيعًا في يومها الأول وفقاً لما نقلته “البوابة العربية التقنية”.

وتدور أحداث لعبة الفيديو، التي تركز على مبدأ جندي واحد يطلق النار مثل سابقاتها من ألعاب Call of Duty، في مستقبل بائس في 2065، وذلك بعد 40 عامًا على أحداث البرقول Black Ops II. والبرقول في الأدب والأعمال السينمائية هو عمل تسبق قصته العمل الأصلي، من خلال التركيز على الأحداث قبل أحداث العمل الأصلي.

وكانت شركة أكتيفيجن قد جنت إيرادات كبيرة من سلسلة “العمليات السوداء” Black Ops، إذ تجاوزت مبيعاتها حول العالم من لعبة Black Ops II الـ 500 مليون دولار في أول 24 ساعة من طرحها في عام 2012.

وأطلقت الشركة الأسبوع الماضي استديوًا للأفلام والتلفزيون لإنشاء المحتوى الأصلي الذي يقوم على ألعابها الشائعة، مثل Call of Duty، وذلك في أحدث مساعيها للتوسع خارج مجال ألعاب الفيديو.

وكانت لعبة “هالو 5: جارديانز” Halo 5: Guardians من مايكروسوفت، وهي إحدى أشهر ألعاب الفيديو لهذا الموسم، قد حققت نحو 400 مليون دولار من المبيعات عالميًا في الأسبوع الأول بعد إطلاق الشهر الماضي.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت شركة أكتيفيجن الأسبوع الماضي أنها وافقت على شراء “كينج ديجيتال إنترتنمنت” King Digital Entertaiment، وهي الشركة المطورة للعبة “كاندي كراش ساجا” Candy Crash Saga الشهيرة، وذلك مقابل 5.9 مليارات دولار، في مسعى منها لزيادة محفظتها من ألعاب الفيديو الموجهة للأجهزة الذكية.