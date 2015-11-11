مصرع 24 إرهابيا من “داعش” بنيران عراقية بالأنبار

لقي 24 إرهابيا من تنظيم “داعش” مصرعهم بنيران القوات العراقية المشتركة، بينهم تسعة من القناصة بالتنظيم في محافظة الأنبارغربي العراق.

وذكرت خلية الاعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الأربعاء أن القوات العراقية دمرت حفارا تابعا لداعش وقتلت 6 إرهابيين وجرح خمسة آخرين قرب نفق جسر فلسطين شمالي الرمادي, إضافة إلى قتل 9 من قناصة التنظيم في منطقة “حصيبة” شرقي الرمادي مركز محافظة الأنبار وفقاً لما نقلته “أ ش أ”.

وأشارت إلى أن القوات رصدت مجموعة إرهابية تضم 9 إرهابيين يحملون أسلحة قنص، وتمكنت من قتلهم جميعا بقصف صاروخي من قيادة عمليات الأنبار، كما قصف طيران التحالف تجمعا لمسلحي داعش في منطقة”الزنكورة” غربي الرمادي وقتل عددا من الإرهابيين.

على صعيد آخر قتل قائد سرية في الجيش العراقي وأصيب اثنان من مرافقيه نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال عملية دهم شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالي.

وقال مصدر أمني إن قائد سرية في الجيش برتبة نقيب قتل وأصيب اثنان بجراح وصفت بالخطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال عمليات دهم في بساتين زراعية بمحيط قرية “بودجه” في ناحية العبارة شمال شرقي بعقوبة.