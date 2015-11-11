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صلاح دياب ونجله يغادران قسم الشرطة بعد سداد الكفالة

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صلاح دياب ونجله يغادران قسم الشرطة بعد سداد الكفالة صلاح دياب ونجله يغادران قسم الشرطة بعد سداد الكفالة

صلاح دياب

قال طارق جميل سعيد المحامى إنه أنهى إجراءات إخلاء سبيل توفيق نجل رجل الأعمال صلاح دياب بعد سداد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيها، بخزينة قسم القاهرة الجديدة.

كما أنهى دفاع صلاح دياب إجراءات إخلاء سبيل موكله بعد سداد كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيها بخزينة قسم أبو النمرس. ووغادر كل من صلاح دياب ونجله قسمى أبوالنمرس والقاهرة الجديدة بعد إخلاء سبيلهما.

كان قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة أخلى سبيل رجل الأعمال توفيق دياب بكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص، كما أمر بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر.

 

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