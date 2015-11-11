"مياه الشرب": استهلاك الفرد بالدقهلية مرتفع جدا ويصل لـ276 لترا فى اليوم

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، خلال تفقده لمحطات الصرف بمحافظة الدقهلية ، أن نصيب المواطن الواحد بمحافظة الدقهلية من المياه يصل لـ276 لتر فى اليوم، وهذا معدل مرتفع جدا.

وشدد المهندس ممدوح رسلان رئيس لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خلال تفقده محطات المياه والصرف بمحافظة الدقهلية على ضرورة التزام العاملين باتباع تعليمات التشغيل والصيانة وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المحطات، بالاضافة الى الاهتمام بالتسجيل فى سجلات التشغيل والتأكد من صلاحية المولدات وتجريبها بصفة مستمرة حتى يتم اللجوء اليها حال انقطاع الكهرباء.

وتفقد رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب محطة معالجة صرف صحى صهرجت الكبرى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 10 آلاف م3/ يوم، ورافع صهرجت رقم(1) ورافع مياه المعصرةبالاضافة إلى محطة مياه أجا والتى استلمتها الشركة ابتدائيا وتبلغ طاقتها التصميمية 42.5 ألف م3/ يوم تخدم مدينة اجا وبعض قراها.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن إجمالى عدد محطات مياه الشرب بالمحافظة 177 محطة، بطاقة إنتاجية تصل لـ مليون و500ألف مترمكعب، لافتا إلى أن نصيب الفرد من مياه الشرب يبلغ 267 لتر/ يوم، مضيفاً أن محافظة الدقهلية من المحافظات التى تحظى بنسبة تغطية مرتفعة بخدمة الصرف الصحى والتى بلغت 96% مشيراً أن عدد محطات الصرف الصحى بالمحافظة 47 محطة بالإضافة إلى 594 محطة رفع تقوم بمعالجة 518،483 متر مكعب يوم من مياه الصرف الصحى ، مؤكدا أنه تم إعداد خطة مرور دورية لمواقع مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة بكافة المحافظات بالإضافة إلى زيارات مفاجئة للوقوف على انتظام العمل والتزام العاملين بإجراءات السلامة والصحة المهنية.



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