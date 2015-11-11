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بالصور.. الرئاسة: السيسى اطّلع على تطبيق المعايير الأمنية الدولية بمطار شرم الشيخ

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بالصور.. الرئاسة: السيسى اطّلع على تطبيق المعايير الأمنية الدولية بمطار شرم الشيخ بالصور.. الرئاسة: السيسى اطّلع على تطبيق المعايير الأمنية الدولية بمطار شرم الشيخ
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى عصر اليوم إلى مطار شرم الشيخ الدولى، قادمًا من الرياض، حيث شارك فى القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
>اليوم السابع -11 -2015
>وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع من المسئولين فى مطار شرم الشيخ على الإجراءات المُتبعة لتطبيق كافة المعايير الأمنية وفقًا لما هو معمول به دوليًا، مؤكدًا على قيام السلطات المصرية بالمتابعة الدورية والمستمرة للإجراءات التى يتم تطبيقها بما يضمن سلامة وأمن حركة السفر والمسافرين.

وأكد الرئيس أن عازمة على تعزيز الإجراءات الأمنية من أجل توفير أقصى معايير الأمن والأمان للسائحين ولزوار مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس صرح لوسائل الإعلام أنه كان يأمل فى عدم استباق نتائج التحقيقات الجارية للوقوف على أسباب سقوط الطائرة الروسية، منوهًا على مصداقية وشفافية تلك التحقيقات وترحيب مصر بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدول ذات الصلة، واعتزامها إعلان نتائج التحقيقات عقب الانتهاء منها بكل شفافية ووضوح.
>اليوم السابع -11 -2015

وأشار الرئيس إلى أن مصر ستظل قوية ما دام شعبها موحدًا ومُصطفًا على قلب رجل واحد، مشيرًا إلى أن إرادة المصريين لن تنكسر، وأن الاسرة المصرية تمثل أساس المجتمع وتساهم بفاعلية فى مواصلة مسيرته التنموية على الرغم من محاولات قوى الشر لعرقلة تلك المسيرة. وأضاف السيد الرئيس أن أنوار مدينة شرم الشيخ لن تنطفئ، مؤكدًا على أهمية ودور وكافة فئات المجتمع المصرى بالتعاون مع رجال الأعمال فى دعم قطاع السياحة والعاملين به، ومواجهة الضغوط التى تتعرض لها مصر كلما أحرزت نجاحًا جديدًا. كما صافح السيد الرئيس عددًا من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب المتواجدين بمطار شرم الشيخ، مؤكدًا أن مصر آمنة ومستقرة وستظل دائمًا مُرحبة بزائريها.

ومن جهة أخرى، قال السفير علاء يوسف، إن الرئيس وجّه كلمة إلى رجال الأعمال المصريين أكد فيها أنه لا مساس بأعمال واستثمارات القطاع الخاص، وأن ما يُشاع من أقاويل تخالف ذلك إنما هو أمر عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكد الرئيس أن القانون هو الإطار الحاكم والمُنظم للجميع وللعلاقة بين الدولة وبين رجال الأعمال، مشددًا على عدم قبوله أية إساءة لأحد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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