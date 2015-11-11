"مصر للطيران" تطرح أسعارًا مخفضة على 3 رحلات يومية إلى شرم الشيخ

صرح الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدنى، بأنه تم التنسيق بين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى مصر للطيران ووزارة السياحة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ على وضع برامج سياحية متكاملة بأسعار مخفضة، تشمل تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات يتم الإعلان عن تفاصيلها هذا الأسبوع، معربًا عن أمله فى أن تؤدى البرامج الجديدة إلى تعويض نسبة امتلاء الفنادق بشرم الشيخ.

وأضاف الوزير فى بيان صحفى له مساء اليوم الأربعاء، أنه بجانب تنشيط حركة السياحة الداخلية من القاهرة إلى شرم الشيخ تقوم شركة مصر للطيران بعمل عروض تنشيطية على مستوى الشبكة خاصة من المنطقة العربية وأوروبا للرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ أو عن طريق القاهرة.

وأكد كمال على أهمية التعاون والتنسيق التام بين وزارتى السياحة والطيران من أجل تقديم منتج سياحى يجذب شرائح مختلفة من العملاء.

من جانبه صرح شريف فتحى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة قررت تسيير ثلاث رحلات يومية مخفضة إلى مدينة شرم الشيخ فى إطار دعم وتنشيط حركة السياحة والسفر إلى مدينة شرم الشيخ، حيث يتم تسيير رحلة يومية صباحية بسعر موحد 899 جنيها مصرى للذهاب والعودة شاملة جميع الرسوم والضرائب والتى تقلع يوميًا من القاهرة إلى شرم الشيخ الساعة السابعة صباحًا، فضلًا عن طرحها لرحلتين يوميتين بسعر موحد 999 جنيها للذهاب والعودة شاملة جميع الرسوم والضرائب والتى تقلعان من القاهرة إلى شرم الشيخ فى تمام الساعة 1:45 ظهراً والساعة 7 مساءً.

وأضاف "فتحى" أن هذا العرض سارى خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر المقبل، هذا بالإضافة إلى البرامج السياحية التى تقدمها شركة مصر للطيران للسياحة الكرنك لعملائها لمختلف المقاصد السياحية المصرية، وعلى رأسها مدينة شرم الشيخ.