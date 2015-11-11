أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

دراسة: أرق ليلة واحدة يعادل تناول الأكلات السريعة لـ6 أشهر

Google+ Print
دراسة: أرق ليلة واحدة يعادل تناول الأكلات السريعة لـ6 أشهر دراسة: أرق ليلة واحدة يعادل تناول الأكلات السريعة لـ6 أشهر

أرشيفية

اكتشف العلماء أن الضرر الذي تسببه ليلة أرق واحدة فقط للجسم يعادل الأضرار التي يسببها تناول الأكلات السريعة “فاست فود” مدة ستة أشهر.

وبحسب ما ذكرت «روسيا اليوم » انتهى قبل فترة اسبوع الغذاء الصحي في لوس انجليس، وعقد الخبراء مؤتمرا تحت عنوان “The Obesity Society”، حيث قدمت مجموعة من العلماء تقريرا عن التأثير السلبي لليلة أرق واحدة في الجسم، مشيرين الى أن ضررها يعادل الضرر الذي يصيب الجسم عند تناول الشخص أكلات سريعة مدة ستة أشهر متتالية.

وقد توصل العلماء الى هذا الاستنتاج بعد متابعتهم لعدد من الكلاب المخبرية، حيث قارنوا نتائج تحليل دمها في حالات مختلفة.

ولاحظ العلماء ان جسم الكلاب التي لم تنم ليلة كاملة كان اقل تقبلا للغلوكوز من جسم تلك التي نامت طوال الليل، أو التي تناولت أغذية دهنية طوال ستة أشهر.

تبين من هذه المتابعة ان ليلة أرق واحدة هي أكثر ضررا للجسم، حيث ينخفض تقبل الجسم للغلوكوز بنسبة تزيد عن 30 بالمائة، في حين أن هذه النسبة لدى تناول الأكلات السريعة مدة ستة أشهر متتالية تزيد عن 20 بالمائة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل