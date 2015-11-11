دراسة: أرق ليلة واحدة يعادل تناول الأكلات السريعة لـ6 أشهر

اكتشف العلماء أن الضرر الذي تسببه ليلة أرق واحدة فقط للجسم يعادل الأضرار التي يسببها تناول الأكلات السريعة “فاست فود” مدة ستة أشهر.

وبحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم » انتهى قبل فترة اسبوع الغذاء الصحي في لوس انجليس، وعقد الخبراء مؤتمرا تحت عنوان “The Obesity Society”، حيث قدمت مجموعة من العلماء تقريرا عن التأثير السلبي لليلة أرق واحدة في الجسم، مشيرين الى أن ضررها يعادل الضرر الذي يصيب الجسم عند تناول الشخص أكلات سريعة مدة ستة أشهر متتالية.

وقد توصل العلماء الى هذا الاستنتاج بعد متابعتهم لعدد من الكلاب المخبرية، حيث قارنوا نتائج تحليل دمها في حالات مختلفة.

ولاحظ العلماء ان جسم الكلاب التي لم تنم ليلة كاملة كان اقل تقبلا للغلوكوز من جسم تلك التي نامت طوال الليل، أو التي تناولت أغذية دهنية طوال ستة أشهر.

تبين من هذه المتابعة ان ليلة أرق واحدة هي أكثر ضررا للجسم، حيث ينخفض تقبل الجسم للغلوكوز بنسبة تزيد عن 30 بالمائة، في حين أن هذه النسبة لدى تناول الأكلات السريعة مدة ستة أشهر متتالية تزيد عن 20 بالمائة.