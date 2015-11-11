صور| ورشة عمل تطالب بوضع الطفل المعاق على خريطة الحياة في مصر‎

أوصت ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والائتلاف المصري لحقوق الطفل بعنوان “تحديات وحقوق الطفل بضرورة وضع الطفل ذو الإعاقة على خريطة الحياه في مصر”.

وقالت مرفت السمان رئيس اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة أن ورشة العمل تناولت عدة محاور منها التعليم والصحة وعمالة الأطفال و أطفال الشوارع وإعلام الطفل بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بذوي الإعاقة في جميع الورش وذلك في إدراك الجميع أن الطفل ذو الإعاقة شأنه شأن الطفل العادي.

وأضافت أننا خبراء ذوي الإعاقة فوجئوا بأن الكثير من المشاركين في ورشة العمل ليس لديهم سوى معلومات بسيطة وقليلة عن مجال الإعاقة ومازالوا يستخدمون ألفاظ وتعبيرات خاصة بالاعاقة عفا عليها الزمن.

وأعربت عن أمنيتها في أن يخصص الإعلاميون جزءًا من وقتهم الثمين للإطلاع الجيد على مايخص مجال الإعاقة ثم يبدؤا حملات توعية للمجتمع عن كل مايخص هذا المجال بدءًا من الألفاظ الصحيحة مرورًا بأسلوب المجتمع تجاه ذوي الإعاقة والانتهاء بمجتمع واعي متقبل للآخر.

نظم مركز اعلام الخارجة بالوادى الجديد ندوة بعنوان (مناقشة اسباب ظاهرة الطلاق فى المجتمع) صرحت بلك ازهار عبد العزيز مسئول البرامج بمركز اعلام الخارجة وقالت ان الندوة تناولت الاسباب الاجتماعية والنفسية للظاهرة من خلال استضافة أ د/ نجوى واعر استاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية بالوادى الجديد والتى فرقت بين الطلاق الصريح وهو الذى يتم فيه الانفصال التام بين الزوجين والطلاق النفسى والذى تعيش فيه بعض الاسر داخل مسكن الزوجية ولكن فى ظل صمت وفتور زوجى وهو الاكثر فى تأثيره النفسى بالنسبة للأسرة :ـوعددت اسباب الطلاق الصريح والتى تتمثل فى* الخيانة الزوجية * فجوة التواصل بين الزوجين* سوء المعاملة * المسائل المالية * عدم التوافق فى العلاقات الحميمية * الملل * الشعور بالتقيد * تربية الاطفال * الادمان * التطلعات ثم ذكرت أسباب الطلاق النفسى وهى:ـ* فارق العمر الكبير بين الزوجين * اختلاف المستوى الثقافى والاجتماعي بينهما * بعض حالات عدم الانجاب * العصبية والخلافات المتكررة * تدنى المستوى الاقتصادى للعائلة * نظرة المجتمع السلبية للمطلق والمطلقة