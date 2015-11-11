من الذاكرة.. ماذا قال أبو تريكة عقب هدفه القاتل في الصفاقسي

سجل محمد أبو تريكة هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع قاد به الأهلي للفوز على الصفاقسي وانتزاع لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه.

هذا اللقب كان صعبا على الأهلي في ظل معاناته من العديد من الغيابات للإصابة أبرزهم هو محمد بركات بالإضافة لوفاة محمد عبد الوهاب لاعب الفريق في منتصف البطولة.

فماذا قال أبو تريكة عقب نهاية المباراة التي أٌقيمت في الحادي عشر من نوفمبر عام 2006.

وتحدث لاعب النادي الأهلي عقب نهاية المباراة لشبكة راديو وتليفزيون العرب (ART)

قائلا:"عملنا جميعا من أجل تقديم البطولة لروح الراحل عبد الوهاب".

وأكمل"كنت واثقا من تحقيق الأفضل لنا في تونس".

وأتم"فهنا لا يوجد نفس الضغط العصبي المصاحب لنا في المباريات التي تقام في ستاد القاهرة".