تعرف على تفاصيل رحلة المنتخب لمواجهة تشاد.. وموعد مجهول للمباراة

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن الفريق سوف يستقل الطائرة في تمام السابعة والنصف من صباح يوم الخميس متوجها إلى تشاد للقاء فريقها.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره تشاد في الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتحدث لهيطة لـFilGoal.com قائلا:"الرحلة إلى تشاد سوف تستمر لثلاث ساعات ونصف وستكون العودة منتصف ليل يوم السبت بعد ساعات من نهاية المباراة".

وأوضح مدير منتخب مصر أن بعثة الفراعنة ستضم 15 إداريا و24 لاعبا.

وفي الوقت ذاته أكد لهيطة أن ميعاد المباراة مازال مجهولا حتى الآن.

وأتم"تشاد أبلغتنا بأن المباراة من المحتمل أن تقام في تمام الثالثة أو الثالثة ونصف ولكن حتى الآن لم يتم إبلاغهم بالميعاد النهائي".