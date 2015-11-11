أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على تفاصيل رحلة المنتخب لمواجهة تشاد.. وموعد مجهول للمباراة

Google+ Print
تعرف على تفاصيل رحلة المنتخب لمواجهة تشاد.. وموعد مجهول للمباراة تعرف على تفاصيل رحلة المنتخب لمواجهة تشاد.. وموعد مجهول للمباراة

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر أن الفريق سوف يستقل الطائرة في تمام السابعة والنصف من صباح يوم الخميس متوجها إلى تشاد للقاء فريقها.

ويلاقي المصري نظيره تشاد في الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتحدث لهيطة لـFilGoal.com قائلا:"الرحلة إلى تشاد سوف تستمر لثلاث ساعات ونصف وستكون العودة منتصف ليل يوم السبت بعد ساعات من نهاية المباراة".

وأوضح مدير منتخب مصر أن بعثة الفراعنة ستضم 15 إداريا و24 لاعبا.

وفي الوقت ذاته أكد لهيطة أن ميعاد المباراة مازال مجهولا حتى الآن.

وأتم"تشاد أبلغتنا بأن المباراة من المحتمل أن تقام في تمام الثالثة أو الثالثة ونصف ولكن حتى الآن لم يتم إبلاغهم بالميعاد النهائي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»