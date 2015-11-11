فيديو | «السيسي» : بلدنا بسلام وأمان .. ومفيش حد يقدر يهزم المصريين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة لمراسلة قناة «النهار» قائلًا: ” أنا مش عايزكم تكونوا قلقانين ، مفيش حد يهزم المصريين، ،وأوعوا تخافوا إحنا مناكلش بس هنبني بلدنا”.

> وأضاف “السيسي” خلال حواره مع مراسلة فضائية “النهار” اليوم، أثناء تفقده للإجراءات الأمنية بمطار شرم الشيخ، موجهًا رسالة للشعب المصري “أي حاجة سهلة بعد كدا لكن بلدنا بسلام وأمان وهاتفضل بلد الأمن والأمان، وإحنا في تقدم والنجاح واضح ولسه هايستمر”.

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