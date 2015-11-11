ضبط 33 هاربًا من أحكام قضائية بالوادي الجديد‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد من توقيف عدد من الهاربين المطاوبين أمنيا.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد قاسم، إخطارًا من العميد عبد الباسط السمان؛ مدير إدارة «البحث الجنائي» بمديرية أمن المحافظة وإدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الوادي الجديد من القبض علي 33 هاربًا من أحكام قضائية متنوعة في حملة مكبرة بالمحافظة بالقبض علي 33 هاربًا من أحكام قضائية بواقع 14 حكمًا جنائيًا و18 هاربًا من أحكام قضائية جزئية و14 هاربًا من أحكام مستأنفة، كما جرى تحصيل 18 غرامة جزئية ومستأنفة ومخالفة قضائية بإجمالي 3325 جنيها.