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لوحة للرسام «موديلياني» تباع بـ170 مليون دولار في مزاد بنيويورك

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لوحة للرسام «موديلياني» تباع بـ170 مليون دولار في مزاد بنيويورك لوحة للرسام «موديلياني» تباع بـ170 مليون دولار في مزاد بنيويورك

أرشيفية

أوردت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” أن لوحة “امرأة عارية مستلقية” للرسام الإيطالي موديلياني بيعت في مزاد لكريستي أقيم في نيويورك يوم الاثنين 9 نوفمبر بـ170.4 مليون دولار.

وقد أصبحت هذه اللوحة التي رسمها موديلياني عام 1918، وهي تجسد امرأة عارية مستلقية على طرحة حمراء، من أغلى روائع الفنون الجميلة التي بيعت في المزادات في تاريخنا.

وتمكن مقيمو المزادات من الحصول على مبلغ أكبر من المذكور أعلاه عند بيع لوحة “نساء الجزائر” التي رسمها بابلو بيكاسو عام 1955 حيث بيعت بالمطرقة بـ179.4 مليون دولار مايو.

وتختتم لوحة “ثلاث دراسات لبورتريه لوسين فرويد” العائدة لرسام المدرسة التعبيرية فرانسيس باكون ثلاثية أعلى روائع الفنون الجميلة سعراً حيث دفع المزايد الرابح 142.4 مليون دولار مقابلها عام 2013.

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