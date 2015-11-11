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بالصور.. أحياء الإسكندرية تواصل سحب المياه المتراكمة من الشوارع

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واصلت الأحياء بالإسكندرية سحب تراكمات المياه من الشوارع، ورفع حى المنتزه أول المياه من شارع 16 الإصلاح بمنطقة الفلكى، تحت إشراف اللواء المهندس أحمد أبو طالب رئيس الحى الذى أكد أن أعمال الرفع تتم بمعدات الحى فيما يسلك عامل الصرف الصحى البلاعات بعد شفط المياه من شارع 14 فى الفلكى.

يذكر أن وزارة الإسكان متمثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أوفدت لجنة برئاسة دكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لحصر جميع محطات الرفع والمعالجة على مستوى الإسكندرية وتحديد القصور بها واحتياجاتها لعدم تكرار ما حدث فى النوات السابقة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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