للمرة الأولي في التاريخ ..ولاية أمريكية تنتخب مجلساً ذا أغلبية مسلمة

للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة تنتخب إحدى ولاياتها وهي ميشيغان مجلسا ذا أغلبية مسلمة، حيث أصبح أربعة من أصل ستة أعضاء في مجلس المدينة من الجالية المسلمة.

وبحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم» عين مرشح مسلم رابع دون أن ينتخب، ليسيطر المرشحون المسلمون على ثلثي المجلس الذي تترأسه المرشحة البولندية الأصل كارين مايوفسكي.

وقال الناشط الاجتماعي في المدينة بيل ماير، إن رئيسة مجلس المدينة، وهي غير مسلمة، وعضو المجلس المسلم المكلف، قدما الكثير من الإنجازات المحلية، وتمكنا من جلب الاستقرار والأمن والاعتدال إلى المدينة، وساهما في تقليل معدلات استخدام المخدرات والاتجار بها.

وكان مجلس مدينة “هامترامك” قد لفت الأنظار عام 2014، بعد إقراره رفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، في خطوة وصفها المعارضون بأنها فرض للإسلام على حياتهم.

وتبلغ نسبة المسلمين في مدينة هامترامك حوالي 50% من السكان الذين يصل تعدادهم إلى 22 ألف نسمة، وبدأت أعداد المسلمين تتزايد بسبب ارتفاع معدلات الهجرة.