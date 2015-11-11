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كوبر: أنا ضد وقفة رمضان صبحي على الكرة.. لذلك لم أضمه

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كوبر: أنا ضد وقفة رمضان صبحي على الكرة.. لذلك لم أضمه كوبر: أنا ضد وقفة رمضان صبحي على الكرة.. لذلك لم أضمه

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب عن إنه فضل عدم ضم رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب لقائمة مباراتي تشاد، بسبب وقوفه على الكرة في مباراة السوبر أمام الزمالك.

ونشبت أزمة جديدة في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في أبو ظبي، بعدما وقف رمضان صبحي على الكرة خلال المواجهة التي حسمها فريقه 3-2.

وكانت المباراة في طريقها للإلغاء بعدما غادر حكم المباراة الإسباني الملعب، بسبب اشتباك لاعبي الأهلي والزمالك.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "أنا لا أعاقب أي لاعب، ولكنني ضد وقفة رمضان صبحي على الكرة".

وتابع "لذلك فضلت ضم لاعب آخر غير رمضان في هذا المعسكر".

وكان كوبر قد قرر ضم مصطفى فتحي نجم الزمالك بديلا للمصاب محمد صلاح.

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