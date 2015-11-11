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كوبر: ميسي ليس له بديل.. ولكنني أريد منتخب مصر مثل برشلونة

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كوبر: ميسي ليس له بديل.. ولكنني أريد منتخب مصر مثل برشلونة كوبر: ميسي ليس له بديل.. ولكنني أريد منتخب مصر مثل برشلونة

يحاول هيكتور كوبر المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب مصر أن يمتلك أكثر من بديل في كل مركز داخل الملعب، حتى يمتلك نفس أسلوب فريق برشلونة الإسباني.

ويخسر منتخب مصر جهود لاعبين أساسيين مثل محمد صلاح ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ورامي ربيعة، قبل مواجهة تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "ليونيل ميسي ليس له بديل في العالم كله، ولكن برشلونة يمتلك فريقا متكاملا".

وتابع "أحاول أن يكون لدى منتخب مصر أكثر من بديل في كل مركز، ولذلك أزرع في اللاعبين ثقافة الفريق لنكون مثل برشلونة".

وأكمل "أتعامل بإيجابية مع اللاعبين، وامتلك القدرة على إيصال فكري بشكل سريع إليهم. والأهم إننا نتعامل مع كل الفريق باحترام".

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