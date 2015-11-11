خالد الغندور يقدم أولى حلقات «الكورة مع دريم» الجمعة القادم

كتبت:إنجي لطفي

يبدأ الإعلامي الرياضي خالد الغندور تقديم اولى حلقات برنامجه الجديد بعد عودته لقناة “دريم”، يوم الجمعة القادم في السابعة مساءً ولمدة ثلاث ساعات، حيث يقدم البرنامج الاسبوعي “الكورة مع دريم”.

هذا وقد عقد الغندور جلسة مع الدكتور محمد خضر مدير القناة منذ يومين، اتفق معه على كافة تفاصيل البرنامج والفورمات الرئيسية

يستعين الغندور بطاقم عمل جديد في برنامجه، بقيادة الكاتب الصحفي والناقد الرياضي خالد عبد المنعم، رئيس تحرير البرنامج.

يناقش «العندور» خلال الحلقه أهم القضايا الرياضية، ويحلل خلالها مباريات الدوري من خلال ملخص المباريات الذي تم شراءه من قبل إدارة القناة، لتطعيم «دريم» بمادة رياضية بجانب البرامج السياسية الموجودة حالياً.

وعمل «الغندور» بقناة دريم لفترة طويلة قدم خلالها برنامج «الرياضة اليوم»، ثم انتقل بعدها لقناتي أون تي في ثم «LTC»، قبل العودة مجددًا لقناة دريم.