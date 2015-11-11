مقتل أول جندي قطري في اليمن

لقي أول جندي قطري يشارك ضمن قوات التحالف العربي باليمن مصرعه، حسب ما أعلنته القوات المسلحة القطرية الأربعاء 11 نوفمبر.

وسجلت قطر مقتل أول جندي لها شارك ضمن قوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن، وكانت الدوحة قد أعلنت في سبتمبر، إرسال 100 جندي إلى اليمن.

وأعلنت القوات المسلحة القطرية الأربعاء مقتل أحد جنودها المشاركين في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وهو أول جندي قطري يقضي في المعارك منذ بدء العمليات قبل أشهر.

وجاء في خبر لوكالة الأنباء الرسمية القطرية أن القوات المسلحة القطرية أعلنت عن مقتل الجندي محمد حامد سليمان من مرتب القوات المسلحة القطرية، أثناء مشاركته ضمن قوات التحالف العربية المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن.