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رئيس الغرف التجارية بعد الإفراج على صلاح دياب : « نثق في نزاهة القضاء»

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رئيس الغرف التجارية بعد الإفراج على صلاح دياب : « نثق في نزاهة القضاء» رئيس الغرف التجارية بعد الإفراج على صلاح دياب : « نثق في نزاهة القضاء»

صلاح دياب

كتب – محمد سويلم

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة: إن “قرار الإفراج  على رجل الأعمال صلاح دياب يأتي من منطلق الثقة بنزاهة القضاء المصري، فهو رجل ذو فضل على كثير خاصًة ممن هاجموه على حد وصفه.

وأوضح الوكيل في تصريح خاص لـ«ONA»، أن دياب محور هام للاقتصاد المصري دون أدنى شك، ولم نفكر في العواقب الناتجة عن حبسه، وأن قرار التحفظ جاء على شكل الإجراءات التي اتُثخذت ضده.

وكانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، والمنعقدة بالتجمع الخامس، قررت اليوم الأربعاء، إلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، وزوجته، وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وآخرين، وإطلاق سراحه هو ونجله توفيق بكفالة مالية .

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