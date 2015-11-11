في الذكرى الـ 11 لرحيله..ما لا تعرفه عن «ياسرعرفات».. وأقوال خلدها التاريخ له

تقرير – محمد سويلم

في الذكرى الحادية عشر لرحيل الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات “أبو عمار”، تسود حالة من الحزن المصحوبة بالذكريات الشارع الفلسطيني، لفقدان”أبو عمار” الأب الروحي ورمز القضية الفلسطينية على مر التاريخ.

«لم ينضم رسميًا منذ صغره لأي منظمة»

أنهى عرفات تعليمه الأساسي والمتوسط في القاهرة وفي سن السابعة عشرة من عمره قرر الدراسة في جامعة الملك فؤاد (جامعة القاهرة حالياً)، فدرس الهندسة المدنية، وتخرج في عام 1950. في أثناء حرب 1948 ترك عرفات الجامعة، وذهب إلى فلسطين مع غيره من العرب وسعى للانضمام إلى الجيوش العربية المحاربة لإسرائيل. وبعد ذلك حارب مع الفدائيين الفلسطينيين، ولكنه لم ينضم رسميا لأي منظمة.

« لم يملك حساب شخصي باسمه»

ولكن هناك بعض الأمور الغامضة التي لم يعرفها الكثير عن الراحل ” أبو عمار”؛ فهو الرئيس الوحيد الذي توفى ولا يملك حساب شخصي باسمه.

« لم يورث أسرته دينارًا واحدًا»

رحل “أبو عمار” ولا يملك دينارًا واحدًا يورّثه لأسرته، فظل ” أبو عمار” طيله حياته يعمل جاهدًا على القضية الفلسطينية، ولم يسعى إلى أى شئ سوى أن يقف بجوار الفلسطينين، ولم يهدف إلى التوريث.

«وتلقى أخوات “عرفات» معونات من الجمعيات الخيرية»

في حادثة هي الأغرب في حياة الرؤساء، فمن المتخيل أن حياة الرؤساء تنعم بالرفاهية إلى أن الزعيم الفلسطيني الذي لم يسعى إلا إلى الوقوف بجانب القضية الفلسطينية، فأخوات الراحل يتلفوا معونات من الجمعيات الخيرية.

«لم يملك سوى بدلتين عسكريتين .. أحدهما ممزقة من الكم»

ولكن الغريب هو رحيل «الزعيم الفلسطيني» ولا يملك سوى بدلتين عسكريتين أحدها ممزق من الكم!!،وقاتل ” أبو عمار” أكثر من أربعين عامًا لاسترداد فلسطين.

«سر الكوفية»

وكان له أكبر الأثر في تعرّيف العالم بأسره ما هي «الكوفية»، الكوفية التي اقترنت بالنضال الوطني الفلسطيني وبالنضال العربي والأممي على الصعيد السياسي والإجتماعي والكفاحي المسلح، شكلت رمزًا وطنيًا ونضاليًا فلسطينيًا عرف في كافة بلدان العالم من خلال كوفية الرئيس ياسر عرفات، وطريقة لبسها الهندسي الذي يرمز الى خارطة فلسطين التاريخية ومن خلال الفدائي الفلسطيني.

ويشهد التاريخ أيضًا للزعيم الراحل ، بأنه أول من حوّل اللاجئين من الوقوف في طوابير المؤن إلى مقاتلين.

«أقوال خلدها التاريخ لـ ” أبوعمار”»

رحل “أبو عمار” عن عمرٍ يناهز (75 عاماً) ولكن خلد التاريخ أقواله:

القضية ليست قضية “أبو عمار” إنما قضية حياة الوطن وإستقلاله وكرامة هذا الشعب وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف , لن ننحني إلا لله سبحانه وتعالى.

هل هناك أحد في فلسطين لا يتمنى الشهادة , كلنا مشاريع شهادة , فالقصف الإسرائيلي متواصل من الطائرات والمدفعيات.

لا تهتفوا لي بل إهتفوا لفلسطين والقدس…بالروح بالدم نفديك يا فلسطين ,عالقدس رايحين شهداء بالملاين.

يريدونني إما قتيلاً وإما أسيراً وإما طريداً ولكن أقول لهم :شهيداً…شهيداً…شهيداً.

ليس فينا وليس منا وليس بيننا من يفرط بذرة من تراب القدس الشريف.

أنا جندي فلسطيني وقبلها كنت ضابط احتياط في الجيش المصري , وأنا لا أدافع عن نفسي فقط , بل وأيضا عن كل شبل وطفل و إمرأة ورجل فلسطيني وعن االقرار الفلسطيني.