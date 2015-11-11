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رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجديدات والصيانة بالمنشآت الجامعية

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رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجديدات والصيانة بالمنشآت الجامعية رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجديدات والصيانة بالمنشآت الجامعية
تفقد الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، أعمال الصيانة والتجديد لدار الضيافة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بحضور أحمد سرور مدير دار الضيافة وذلك للتعرف على كيفية التجديدات ومدى ملائمتها لإستقبال وإقامة أعضاء هيئة التدريس.

كما تفقد رئيس جامعة المنصورة ، مساكن أعضاء هيئة التدريس للتعرف على المشكلات في الصيانة والبنية الأساسية بحضور الدكتور حامد عسكر المستشار الهندسى لرئيس الجامعة والدكتور حمدى القليوبى مدير إسكان أعضاء هيئة التدريس.

وتفقد رئيس جامعة المنصورة، مركز الطفولة والفصول الدراسية للفئات العمرية المختلفة وذلك بقاعات الدراسة والخدمات الأساسية.

وخلال الجولة شدد رئيس الجامعة على أهمية عمل الصيانة اللازمة والدورية وكذلك اجراء التجديدات الازمة بأقل التكاليف الممكنة للحفاظ على البنية الأساسية للجامعة ولترشيد الانفاق الحكومى.

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