صاحب صالون يشاهد غرف استحمام النساء عبر هاتفه

اتهمت النيابة العامة في دبي اليوم الاربعاء، صاحب صالون نسائي أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بهتك عرض زبونة عربية الجنسية بالإكراه، بعد أن قام بالتقاط صور لها وهي شبه عارية، بواسطة كاميرا زرعها في المحل.

ووفقا لموقع 24 الإخباري، بينت النيابة العامة أن "المجني عليها دخلت إلى الصالون لغرض الاغتسال في الحمام المغربي المتوفر في المحل، حيث خلعت ملابسها ولاحظت وجود كاميرا مراقبة، فسألت العاملة في الصالون عن سبب وجودها، فأجابها أن صاحب الصالون هو من وضعها".

وأكدت النيابة العامة أن "شجاراً وقع بين الزبونة والعاملات في الصالون استدعى حضور الشرطة بعد تقديم بلاغ"، مشيرة إلى أن "الشرطة استدعت صاحب الصالون وسألته عن الكاميرا، وعن سبب وضعه للكاميرا، فأدعى أنها لمراقبة الموظفات".

ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن "الزبونة تفحصت الصور التي التقطتها الكاميرا وشاهدت صورها، فيما تبين أن المتهم يستطيع مشاهدة غرف الاستحمام في الصالون عبر هاتفه النقال المتصل بالكاميرا".

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