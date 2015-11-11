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محافظ السويس يناقش استعدادات الانتخابات ويحذر من الدعاية على مبانى الدولة

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محافظ السويس يناقش استعدادات الانتخابات ويحذر من الدعاية على مبانى الدولة محافظ السويس يناقش استعدادات الانتخابات ويحذر من الدعاية على مبانى الدولة
عقد المجلس التنفيذى المصغر لمحافظة السويس اجتماعه برئاسة اللواء العربى السروى، محافظ السويس، اليوم الأربعاء.

وناقش المجلس الاستعدادات للانتخابات البرلمانية واستعداد التربية والتعليم والشباب والرياضة والأمن والجهات المعنية لاستقبال هذا الحدث.

وشدد المحافظ على مدير عام مديرية التربية والتعليم بسرعة تجهيز اللجان بالشكل المطلوب وتسلم كشف محدث بأماكن اللجان من المتابعة الميدانية والتنسيق مبكرًا مع مديرى المدارس التى تتواجد بها تلك اللجان.

وحذر العربى من تعليق الدعاية واللافتات الانتخابية للمرشحين على المبانى والمصالح الحكومية والمدارس، مشيرًا إلى أنه فى حالة مخالفة ذلك سيتم إرسال المخالفات إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة لتطبيق القانون.

وناقش الاجتماع تقرير مديرية القوى العاملة بالسويس، وأفاد محمد أيمن، مدير عام القوى العاملة، بتفعيل برنامج التدريب من أجل تشغيل الشباب، وجار الإعلان عن كافة الشروط على صفحة مديرية القوى العاملة والصفحات الرسمية للمحافظة.

وبالنسبة لموقف شركة إير، قال أيمن إنه يتم حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومركز تحديث الصناعة ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة التخطيط لحل جميع مشاكل الشركة وتدبير جميع مستلزمات الإنتاج.

وعن موقف شركة الزيوت المتكاملة، قال إنه جار المتابعة مع الإدارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة لعقد لقاء مع رئيس الشركة لحل هذه المشكلة بصورة تحافظ على حقوق العاملين.

وتابع أيمن: الشركة الهندية للبولى إيثيلين، كانت تعانى من عدم دعم المنتج المحلى فى مواجهة المنتج المستورد إلا أن مجلس الوزراء اتخد اجراءات بفرض رسوم على البديل المستورد وعمل حظر لها لحماية المنتج المصرى وذلك سيؤدى الى ممارسة الشركة للعمل بصورة منتظمة خلال الفترة المقبلة.
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