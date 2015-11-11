شركات السياحة الروسية تصرخ: نخسر 200 مليون دولار جراء تعليق الرحلات لمصر

قال ممثلون عن شركات سياحة روسية اليوم الأربعاء، إن قطاع السياحة تكبد خسائر بسبب وقف رحلات الطيران المتجهة إلى مصر ، وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد شركات السياحة الروسية مايا لومبيدزى: إن العائدات المفقودة ستؤثر على قطاع السياحة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين علق جميع طائرات الركاب الروسية المتجهة إلى مصر يوم الجمعة الماضى، حتى يتضح من التحقيقات سبب تحطم طائرة فى سماء شبه جزيرة سيناء.

وأضافت مايا لومبيدزى، "تقديراتنا التى أرسلناها فى خطاب لأركادى دفوركوفيتش (نائب رئيسى الوزراء) تفيد بأنه إذا استمر الحظر لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر -ونقيس على ما حدث فى 2011 ونقارن الأسعار بالتقريب- سنخسر المبلغ نفسه وهو 200 مليون دولار وتشمل الدخل غير المتحقق ولن نتلقى تعويضا من أحد صراحة".

وتابعت لومبيدزى: طائرات خالية استأجرتها شركات السياحة تتوجه إلى المنتجعات المصرية الرئيسية لإعادة الروس إلى روسيا، والتكلفة المقدرة لهذه الرحلات تبلغ نحو 1.5 مليار روبل (نحو 23 مليون دولار)، وشرحت كذلك لماذا كانت مصر من بين أهم وجهات السائحين الروس.

وقالت، "لماذا لها هذا التأثير الكبير على قطاع السياحة؟ لأن مصر - حتى فى ظل الاضطرابات الاقتصادية - تظل الوجهة الرائدة والأرخص إلى شواطئ فى الخارج، هذا أول شىء، والثانى أنها وجهة تزار على مدار العام".

وحدد فلاديمير فوروبيوف رئيس شركة نتالى تور جروب إحدى شركات السياحة الكبرى فى روسيا أسماء وجهات أخرى قد تحل محل منتجعات الغردقة وشرم الشيخ فى مصر.

وقال، "الوجهة التى ستستفيد هى الإمارات العربية، فيما يتعلق بالاتصالات وفيما يتعلق بجودة الترفيه فهذه الوجهة تضاهى وربما تتفوق على مصر كذلك فى العديد من الأشياء التى يحتاجها السياح، والوجهة الثانية التى ستستفيد من ذلك هى تايلاند ثم عدد من الوجهات الصيفية التى شهدت تدفقات أكبر فى نوفمبر من هذا العام وهى تركيا وقبرص".

وتحطمت طائرة إيرباص 321 تابعة لشركة متروجيت الروسية بعد إقلاعها من شرم الشيخ فى طريقها إلى سان بطرسبرج فى منطقة جبلية فى سيناء يوم 31 أكتوبر، وعلقت العديد من شركات الطيران رحلاتها لمنتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بعد تحطم الطائرة التى يعتقد محققون وحكومات غربية أنها تحطمت على الأرجح بسبب قنبلة.

هذا، ولم يصدر حتى الآن أى بيانات أو تصريحات عن لجنة التحقيق الرسمية المكلفة ببحث أسباب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء توضح أسباب سقوط الطائرة المفاجئ بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ.