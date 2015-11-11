مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر سقوط قذيفتى هاون على مخيم الوافدين بريف دمشق

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون بجروح اليوم الأربعاء، جراء اعتداء مسلح بقذيفتى هاون على مخيم الوافدين بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة محافظة دمشق قوله "إن قذيفتى هاون أطلقهما مسلحون سقطتا داخل مؤسسة الإسكان العسكرى فى مخيم الوافدين، مما تسبب فى مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة ".

يشار إلى أن المخيم يقع شمال دمشق وتجاوره مزارع الريحان فى منطقة دوما، حيث تنتشر فيها تنظيمات مسلحة تنضوى تحت ما يسمى بـ“جيش الإسلام”، الذى يرتكب كل أشكال الاعتداءات الإرهابية بحق المواطنين، ولاسيما فى الغوطة الشرقية ومناطق أخرى من ريف دمشق.

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