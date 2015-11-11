خطوات سهلة التطبيق لتجديد "ديكورات" المطبخ

نحتاج إلى تغيير "ديكورات" أقسام البيت بين الحين والآخر؛ بهدف كسر الملل وإضفاء لمسة متجددة. ويعتبر المطبخ مملكة ربة المنزل، لذا يطلع "سيدتي. نت" من مهندسة الديكور كارلا منذر على أبرز الأفكار التي تساعد القارئة في تجديد "ديكورات" المطبخ، مع الحفاظ على تصميمه الأساسي:

- يمكن الإبقاء على الخزائن، مع تغيير الدرف لناحية الألوان، شرط تحقيق التوازن بينها. مثلاً: يستحسن استعمال لونين كالأبيض أو الفوشيا أو الأخضر اللماع مع لون الخشب الطبيعي.

- يحلو طلاء أحد الجدران بلون الدرف الذي تم اختياره، ما يضفي لمسة جذابة على هذا الحيز.

ألوان فرحة في منازل النجمات

- يستحسن تعديل طريقة توزيع الإنارة، من خلال تثبيت وحدات الإضاءة المباشرة في السقف المستعار، كما وضع ثريا عصرية بسيطة فوق طاولة الطعام إذا وجدت.

- يفضّل رصف المساحة الواقعة بين حوض الجلي والخزائن بقطع البلاط أو الزجاج الملوّن.

- يمكن اختيار حوض الجلي المصنوع من "الريزين" أو أي نوع من الرخام، مع الابتعاد عن "الألومينيوم" نظراً لعدم قدرته على تحمل الرطوبة والماء.

- يحلو الديكور، عند إخفاء البراد بإحدى الدرف.

- يمكن تثبيت عدد من الرفوف على أحد الجدران الفارغة لتحمل كتب الطهو أو البرطمانات بأشكال جذابة.

- يجب اختيار "السيراميك" للأرضية، على أن تعلو طبقته من 3 إلى 5 ميلليميترات، منعاً من الانزلاق.

- يمكن إضافة خزانة في إحدى الزوايا الفارغة تحوي درفاً من "الستانلس ستيل".

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