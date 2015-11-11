بالصور.. استكمال ورشة عمل عن ظاهرة الطلاق بمركز إعلام الوادى الجديد

>يواصل مركز إعلام الخارجة مناقشة أسباب ظاهرة الطلاق فى المجتمع، حيث تم تناول الأسباب الاجتماعية والنفسية للظاهرة فى ورشة عمل حاضرت فيها الدكتورة نجوى واعر ، رئيس قسم علم النفس بكلية التربية بالوادى الجديد، والتى فرقت بين الطلاق الصريح وهو الذى يتم فيه الانفصال التام بين الزوجين والطلاق النفسى والذى تعيش فيه بعض الأسر داخل مسكن الزوجية، ولكن فى ظل صمت وفتور زوجى وهو الاكثر فى تأثيره النفسى بالنسبة للأسرة .

وعددت أسباب الطلاق الصريح والتى تتمثل فى الخيانة الزوجية و فجوة التواصل بين الزوجين وسوء المعاملة، و الخلافات المالية وعدم التوافق فى العلاقات الحميمية و الملل والشعور بالتقيد و تربية الاطفال و الادمان ، وفارق العمر الكبير بين الزوجين واختلاف المستوى الثقافى والاجتماعي بينهما و بعض حالات عدم الانجاب، والعصبية والخلافات المتكررة و تدنى المستوى الاقتصادى للعائلة و نظرة المجتمع السلبية للمطلق والمطلقة ، و برودة العلاقة العاطفية.

وتضمنت ورش عمل بهدف تعليم فن التواصل فى العلاقات الزوجية بواسطة احمد ربيع مدرب تنمية بشرية، وكان أهم نقاط منها التأكيد على إختلاف تكوين الرجل والمرأة تشريحيا وتكوين المخ وطريقة كل منهما فى حل المشكلات، وكيف يمكن اكتشاف النقاط الايجابية فى الطرف الآخر وكيف يمكن التعامل مع سلبيات الآخر.



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