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تونس تضع كمال الهلباوي ومختار نوح ضمن قوائم الترقب …نوح : «الإخوان وراء القرار»

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تونس تضع كمال الهلباوي ومختار نوح ضمن قوائم الترقب …نوح : «الإخوان وراء القرار» تونس تضع كمال الهلباوي ومختار نوح ضمن قوائم الترقب …نوح : «الإخوان وراء القرار»

مختار-نوح

كتب – محمد سامي

قال المحامي مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الأنسان أنه فوجئ  بإدراج اسمه على قوائم الترقب والوصول لدى السلطات التونسية، لدى محاولته السفر للمشاركة فى دراسة علمية هناك.

وأضاف  نوح في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA: «فوجئت منذ يومين بإدراجى اسمي والدكتور كمال الهلباوي  ضمن قوائم الترقب والوصول، عندما بدأت فى إجراءات سفرى إلى تونس، ولا أعرف السبب وراء ذلك».

وأوضح أنه حاول لقاء السفير التونسى لدى القاهرة، لكن دون جدوى، واضطررت إلى إلغاء الرحلة بأكملها ولم يستبعد أن يكون إخوان تونس وحزب النهضة هم وراء هذا القرار.

 

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