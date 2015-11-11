بالصور.. مساعد مدير أمن الغربية يتفقد أسواق "قطور" لمتابعة أسعار السلع

أجرى اللواء أحمد عبدالوهاب، مساعد مدير أمن الغربية للأمن العام، جوله بأسواق مركز قطور، لمتابعة أسعار السلع، والتأكد من عدم ارتفاعها عن السعر الرسمى.

ورافق مساعد مدير الأمن، بحسب بيان عن المديرية، كلاً من العميد إيهاب مصطفى، مأمور مركز شرطة قطور، وضباط من قسم مباحث التموين، وشرطة المرافق.

وأصدر اللواء عبد الوهاب، تعليماته لضباط مباحث التموين، بضرورة عقد لقاءات مكثفة مع كبار التجار بالأسواق، للعمل على خفض الأسعار، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، فضلاً عن المرور بشكل دورى على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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