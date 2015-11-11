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بالصور.. ديوان محافظة الشرقية يدشن موقعا إلكترونيا لخدمة المواطنين

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بالصور.. ديوان محافظة الشرقية يدشن موقعا إلكترونيا لخدمة المواطنين بالصور.. ديوان محافظة الشرقية يدشن موقعا إلكترونيا لخدمة المواطنين
دشنت محافظة الشرقية موقع صوت الشرقية، اليوم، بحضور اللواء يعقوب إمام سكرتير عام محافظة الشرقية، نيابة عن الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية.

وأكد "يعقوب" أثناء كلمته التى ألقاها بعد تدشين الموقع، أن التنفيذيين بالمحافظة وعلى رأسهم المحافظ يعتبرون أن الإعلام المقروء والمرئى هما التنفيذيين، لافتًا أنه لابد من تحرى الحقائق ومواثيق المهنة، ونقل الحداث للقارئ والمشاهد بمصداقية.

وأضاف أن المحافظ أعلن إعادة صدور مجلة صوت الشرقية، بعد توقفها فى شكل جريدة بشكل نصف شهرى، لحين إعادة إصدارها فى شكل مجلة، كما كلفه بالاستجابة لكل مطالب موقع صوت الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن الموقع هو أحد أنشطة مجلة صوت الشرقية التى تصدر عن محافظة الشرقية منذ عام 1963 لتكون أعرق مجلة إقليمية بالشرق الأوسط، وتوقفت عن الصدور منذ 3 سنوات بسبب قلة الدعم المادى، والذى توقف بعد الثورة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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