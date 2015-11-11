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"لن تنطفئ أنوار مصر" يتصدر تويتر بالتزامن مع زيارة السيسى لشرم الشيخ

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تصدر هاشتاج "لن تنطفئ أنوار " قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التدوين المصغر تويتر اليوم الأربعاء تزامناً مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وجهها من مدينة شرم الشيخ ، مؤكداً فيها على قوة إرادة الشعب المصرى.

واحتل الهاشتاج مركزاً متقدماً فى صدارة الهاشتاجات المتداولة بين رواد الموقع فى الترند المصرى فى وقت قياسى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن إرادة الشعب المصرى لن تنكسر، قائلاً فى تصريحات لدى وصوله مطار شرم الشيخ "أنوار شرم الشيخ لن تنطفئ".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>السيسى: أنوار شرم الشيخ لن تنطفئ طول ما أحنا موجودين.. وإرادتنا لن تنكسر
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>بالفيديو.. السيسى لرجال الأعمال: "محدش يقدر يمسكم أبدا.. وفيه قانون بيحكمنا"
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>السيسى لـ"روسيا": "مش هنخبى نتائج تحقيقات الطائرة لأن دى أراوح ابرياء"
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>السيسى من شرم الشيخ: لن ينال أحد من مصر طالما المصريين على قلب رجل واحد

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مصر 365

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