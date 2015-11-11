"لن تنطفئ أنوار مصر" يتصدر تويتر بالتزامن مع زيارة السيسى لشرم الشيخ

تصدر هاشتاج "لن تنطفئ أنوار مصر " قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التدوين المصغر تويتر اليوم الأربعاء تزامناً مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وجهها من مدينة شرم الشيخ ، مؤكداً فيها على قوة إرادة الشعب المصرى.

واحتل الهاشتاج مركزاً متقدماً فى صدارة الهاشتاجات المتداولة بين رواد الموقع فى الترند المصرى فى وقت قياسى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن إرادة الشعب المصرى لن تنكسر، قائلاً فى تصريحات لدى وصوله مطار شرم الشيخ "أنوار شرم الشيخ لن تنطفئ".

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