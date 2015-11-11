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أسباب الصداع و7 نصائح لتجنبه

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أسباب الصداع و7 نصائح لتجنبه أسباب الصداع و7 نصائح لتجنبه
الصداع من أكثر الأعراض الشائعة والتى يعانى منها نسبة كبيرة من الأشخاص، وقد يشعرون به نتيجة للإصابة ببعض الأمراض أو نقص بعض العناصر الغذائية الهامة بالجسم.

أسباب الصداع

وحول هذا يشير الدكتور إسلام الشواف استشارى الباطنة والسكر، إلى أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالصداع، وهذه الأسباب تنقسم إلى نوعين مرضى ونفسى.

الأسباب المؤدية للشعور بالصداع


>ويقدم استشارى الباطنية والسكر، بعض الأسباب المؤدية للشعور بالصداع، ومنها:

1- السهر لفترات طويلة.
>2- نقص عنصر الزنك فى الجسم.
>3- نقص الماء فى الجسم.
>4- قلة النوم وعدم أخذ القسط الكافى منه.
>5- نقص نسبة السكر فى الدم.
>6- انخفاض نسبة ضغط الدم.
>7- الإصابة بالأنيميا.

نصائح لتجنب الشعور بالصداع

وينصح استشارى الباطنية والسكر، باتباع بعض النصائح للتخلص من الشعور بالصداع، وذلك عن طريق:

1- أخذ القسط الكافى من النوم.
>2- تجنب السهر بشكل مفرط.
>3- أخذ ملعقتين من العسل فى وجبة الإفطار.
>4- شرب الماء كل نصف ساعة.
>5- أكل طبق سلطة بين وجبتى الإفطار والغذاء، وذلك لتجنب الإصابة بالأنيميا.
>6- تناول علبة زبادى مع وجبة العشاء.
>7- أخذ 10 حبات من المكسرات بين وجبتى الغذاء والعشاء.

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