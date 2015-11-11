"استشهاد جندى قطرى فى اليمن" فى مقدمة اهتمامات رواد تويتر

تصدر هاشتاج "استشهاد جندى قطرى فى اليمن" قائمة الأكثر تداولاً بين رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت قطر استشهاد أول جندى تابع لقواتها التى تقاتل فى صفوف قوات التحالف تحت قيادة السعودية فى اليمن ضد المتمردين الشيعة وقوات الحوثى.

ودشن النشطاء الهاشتاج ليبدأوا التغريد فيه بقوة ليحتل مركزاً متقدماً في الترند المصرى، وتداولوا صوراً للشهيد، مقدمين العزاء لأسرته وللشعب القطرى.

- استشهاد أول جندى قطرى فى قوات التحالف باليمن