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رئيس جامعة بني سويف: بدء الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب اليوم‎

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رئيس جامعة بني سويف: بدء الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب اليوم‎ رئيس جامعة بني سويف: بدء الدعاية الانتخابية لاتحاد الطلاب اليوم‎

أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف

أعلن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور أمين لطفي، انتهاء فترة الطعون على مرشحي الانتخابات الطلابية أمس وقبول 31 طعنًا من إجمالي 85 طعنًا لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية من اليوم الـ11 وحتى 15 نوفمبر.

وأكد أنة سيسمح للمرشحين بالدعاية الانتخابية وعرض برامجهم الانتخابية داخل أماكن محددة داخل الكليات وذلك حتى موعد الانتخابات المحددة في السادس عشر من الشهر الجاري مشيرًا إلى أنه في حال تساوي الأصوات ستكون الإعادة في 17 نوفمبر، وفى اليوم التالي 18 نوفمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات.

وأضاف الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنة في 22 نوفمبر من الشهر الجاري ستجرى انتخابات الأمناء والأمناء المساعدين باللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، وفي 24 من الشهر نفسه انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

من جانبه، أكد الكابتن محمد فاروق الحكم الدولي ومدير عام رعاية الشباب أن سبب رفض قبول بعض الطعون هو عدم استيفاء الشروط.

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