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كوبر: ضم غالي كان برغبتي.. وصلاح أهم من تصنيف الفيفا

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كوبر: ضم غالي كان برغبتي.. وصلاح أهم من تصنيف الفيفا كوبر: ضم غالي كان برغبتي.. وصلاح أهم من تصنيف الفيفا

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على أن ضم حسام غالي لاعب وسط الأهلي لم يكن بسبب الضغوط التي تعرض لها.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تشاد في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018، يومي 14 و17 نوفمبر الجاري.

ودخل غالي قائمة الفراعنة، بعدما كان خارج حسابات كوبر في مباريات سابقة.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي: "أي مدرب في العالم يتعرض للضغوط، ولكن قناعاتي الشخصية أهم من أي ضغوط إعلامية".

وأوضح "لا أقل بأي ضغوط سواء إعلامية أو غيرها. وضم غالي كان برغبتي الشخصية".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى إنه لا يهتم كثيرا بمركز الحالي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح "إصابة محمد صلاح ومحمد عبد الشافي أهم عندي من تصنيف الفيفا".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التصنيف الجديد للمنتخبات العالمية والذي شهد تراجع مصر إلى المركز الـ57 بعدما كانت الـ51 في شهر أكتوبر.

وخرج منتخب مصر بذلك من العشرة منتخبات الأوائل على قارة إفريقيا مما قد يزيد مجموعته صعوبة في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 إذا تخطى عقبة تشاد.

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