أمنية Kris Jenner الخاصة بعيد ميلادها لم تتحقق

رغم أن حفل عيد ميلاد نجمة تلفزيون الواقع، Kris Jenner الستين، كان خيالياً بفكرته وتكلفته المرتفعة، حيث ناهزت المليوني دولار أميركي، من أزياء تنكرية فاخرة وديكور وطعام أصبحت صورهم حديث مواقع السوشيال ميديا في فترة قياسية، إلا أن صاحبة العيد لم تكن سعيدة في هذا الحفل، إذ كانت ترغب بهدية خاصة، معنوية وليس مادية.



Kris Jenner، وبعد طلاقها من زوجها بروس جينر وتحوّله الى امرأة، هي اليوم Caitlyn Jenner ، مرّت بمرحلة قاسية لفراق زوج عاشت معه 9 سنوات وأنجبت منه إبنتين، الى أن ظهر في حياتها الشاب Corey Gamble، الذي يصغرها بـ 34 عاماً، حيث أملت في ليلة عيد ميلادها أن يحضر طالباً يدها للزواج أمام الجميع لتتحقق أمنيتها وتكون هديتها الأغلى.



ولكنّ ذلك لم يحصل، إذ غاب Corey عن الحفل ولم يحضر كما كانت تتمنّى Kris ، فقد أرادت أن تتباهى بحبّهما والعلاقة التي تربطهما منذ عام كامل.



Kris Jenner دعت300 شخص الى حفلها الذي ضمّ عدداً كبيراً من المشاهير والنجوم العالميين، من أصدقاء للعائلة ومقرّبين منها، وقد صُمّمت الدعوات خصيصاً لهذه المناسبة، إلا أن دعوة واحدة فقط، وهي الأهم، لم يلبها أهم شخص في حياتها اليوم، هي دعوة حبيبها Corey.

هل تخطط كريس جينر لإعلان خطوبتها قريباً؟