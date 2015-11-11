أخبار عاجلة

كل ما يميز برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: نجل علا رامي يحتفل بزفافه على ياسمين الجيلاني

Google+ Print
بالصور: نجل علا رامي يحتفل بزفافه على ياسمين الجيلاني بالصور: نجل علا رامي يحتفل بزفافه على ياسمين الجيلاني

الأربعاء 11-11-2015 14:48

احتفل الممثل الشاب عمرو خورشيد نجل الفنانة علا رامي، بحفل زفافه على الممثلة ياسمين الجيلاني، بعد ارتباط استمر لأكثر من 3 سنوات.
وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن ومن أصدقائهما داخل وخارج الوسط الفني. وكانت مفاجأة الحفل وجود المغني الشعبي نادر أبو الليف الزوج السابق لعلا رامي ما يدل على استمرارية الصداقة بينهما .

حضر أيضاً الحفل الذي ارتدت فيه ياسمين أكثر من فستان زفاف كل من الفنانين حنان مطاوع في الظهور الأول بعد خطوبتها من المخرج أمير اليماني، وميرنا وليد ودنيا عبد العزيز ونقيب الممثلين أشرف زكي والإعلامي ممدوح موسى ورامي وحيد وحنان شوقي وياسمين جمال والممثلة الشابة الغائبة عن الأضواء منذ فترة طويلة نسرينا.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي