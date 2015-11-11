بالصور: نجل علا رامي يحتفل بزفافه على ياسمين الجيلاني

احتفل الممثل الشاب عمرو خورشيد نجل الفنانة علا رامي، بحفل زفافه على الممثلة ياسمين الجيلاني، بعد ارتباط استمر لأكثر من 3 سنوات.

وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن ومن أصدقائهما داخل وخارج الوسط الفني. وكانت مفاجأة الحفل وجود المغني الشعبي نادر أبو الليف الزوج السابق لعلا رامي ما يدل على استمرارية الصداقة بينهما .

حضر أيضاً الحفل الذي ارتدت فيه ياسمين أكثر من فستان زفاف كل من الفنانين حنان مطاوع في الظهور الأول بعد خطوبتها من المخرج أمير اليماني، وميرنا وليد ودنيا عبد العزيز ونقيب الممثلين أشرف زكي والإعلامي ممدوح موسى ورامي وحيد وحنان شوقي وياسمين جمال والممثلة الشابة الغائبة عن الأضواء منذ فترة طويلة نسرينا.

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