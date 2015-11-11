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فعلتها من جديد.. Jennifer Lawrence تسقط على الأرض في مدريد

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الأربعاء 11-11-2015 15:34

على الرغم من أنّها مشت على السجادة الحمراء عدّة مرات، وفي جميع أنحاء أوروبا، خلال الأسبوع الماضي لحضور عروض فيلمها The Hunger Games: Mockingjay Part 2، فقد أثبتت Jennifer Lawrence أنها لا تزال تعاني من مشكلة السير على السجّادة الحمراء من دون الوقوع على الأرض، كما حدث معها، ولأكثر من مرة في حفلات توزيع الأوسكار خلال السنوات الماضية. وقد حصل ذلك بالأمس أثناء حضورها العرض الأول لفيلمها المذكور، في العاصمة الإسبانية، مدريد.

 

ومع أن النجمة الشقراء قد لفتت الأنظار أثناء حضورها العرض بفستانها الأسود من مجموعة رالف لورين، إلا أنّ السقطة خطفت الأضواء من إطلالتها، ولم يصدّق الحاضرون أن لورانس فعلتها من جديد.

 

جينيفر حضرت العرض في مدريد برفقة النجم، دونالد سنرلاند، الذي يشاركها بطولة الفيلم، والذي يلعب دور الرئيس الطاغية، سنو، الذي تكون حكومته هدفاً لثورة تقودها كاتنس.

 

وكانت Lawrence قد قالت في تصريح سابق، إن تجسيدها لشخصية المحاربة المتردّدة، كاتنس إيفردين، في فيلم The Hunger Games قد حفّزها على التحدّث علناً عن الهوة في الأجور بين الجنسين في صناعة السينما؛ وذلك بعدما وجّهت انتقاداً لاذعاً بسبب التباين في الأجور بين الممثلين والممثلات في أفلام هوليوود في رسالة مفتوحة.

 

بالفيديو: لعنة السقوط في الأوسكار ترافق جينيفر لورانس

 

 

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