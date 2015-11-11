ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة فى زفتى

تمكن ضباط مباحث مركز زفتى من ضبط عاطلين وبحوزتهما 200 قرص مخدر و18 قطعة حشيش تزن 120 جرام بقصد الاتجار ومبالغ مالية من متحصلات البيع.

وتلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث مركز زفتى والقوة المرافقة له تحت إشراف العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة من ضبط المتهمين "السيد ص س" 22 سنة عاطل وبحوزته (18 قطعه لمخدر الحشيش تزن 120 جرام، ومطواة وهاتف محمول) بقصد الاتجار فى المحضر رقم 35356 جنايات مركز زفتى، وضبط "فرج ص ي" 41 سنة عاطل وبحوزته (200 قرص مخدر، هاتف محمول ومبلغ مالى) بقصد الاتجار فى المحضر رقم 35360 جنايات مركز زفتى. وتم عرض المتهمان على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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